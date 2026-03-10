Insel Kharg: Warum verschonen die USA und Israel das wichtigste Ölterminal Irans?

20 Quadratkilometer – das ist kein besonders großes Stück Land. Es entspricht etwa der Fläche des Frankfurter Flughafens, ist etwas kleiner als Bregenz und ca. doppelt so groß wie die italienische Urlaubsinsel Capri. Für den Iran hängt an einer Fläche dieser Größe ein wesentlicher Teil seiner Wirtschaftsleistung. Denn so groß ist die Insel Kharg. Sie liegt im Norden des Persischen Golfs, rund 25 Kilometer vor der iranischen Küste – und ist der wichtigste Ölexporthafen der Islamischen Republik.

Bislang nicht angegriffen worden Die Gründe dafür liegen in den natürlichen Gegebenheiten: Der Persische Golf ist nämlich nicht nur schmal, sondern auch flach - besonders nahe der felsigen iranischen Küste. Die gewaltigen Supertanker, die den Großteil des Rohöls transportieren, können sich ihr kaum nähern. Um dieses Problem zu umgehen, leitet der Iran seit den 1960ern den Großteil seines Exportöls über Pipelines aus seinen großen Förderfelder auf Kharg. Das Ergebnis: Neun von zehn Barrel Öl, die der Iran ins Ausland verkauft, werden heute auf dem winzigen Eiland verladen, bevor sie durch die Straße von Hormus verschifft werden.

Das macht Kharg für die Mullahs nicht nur wirtschaftlich unverzichtbar. Die Insel gehört auch zu den sensibelsten Zielen im Krieg mit Israel und den USA. Bislang aber blieb die Insel (ebenso wie im Zwölf-Tage-Krieg im Juni) von israelischen und US-Militärschlägen verschont - und das, obwohl das Ölterminal scheinbar voll funktionsfähig ist. Vergangene Woche sollen dort laut Schiffs- und Satellitentracking mehrere Rohöltanker beladen worden sein, die anschließend ausliefen. Zurückhaltung in Washington In Washington drängt man offenbar auf Zurückhaltung. Denn: Ein Bombardement von Kharg würde die Eskalationsspirale wohl massiv beschleunigen. Teheran könnte daraufhin etwa verstärkt die Ölinfrastruktur der Golfstaaten ins Visier nehmen. Der Iran hat mehrfach gewarnt, dass Angriffe auf seinen Energiesektor Vergeltungsmaßnahmen in der gesamten Region auslösen würden. „Ein direkter Angriff würde den Großteil der iranischen Rohölexporte sofort zum Erliegen bringen und wahrscheinlich schwere Vergeltungsmaßnahmen in der Straße von Hormus oder gegen die regionale Energieinfrastruktur nach sich ziehen“, zitiert die Nachrichtenagentur Reuters Analysten von JP Morgan. Auch der schon jetzt davongaloppierende Ölpreis dürfte in einem solchen Szenario massiv steigen. Hinzu kommt wohl strategisches Kalkül: Eine zerstörte Kharg-Insel würde nicht nur dem Mullah-Regime massiven wirtschaftlichen Schaden zufügen, sondern auch jeder möglichen Nachfolgeregierung im Iran – deren Entstehung US-Präsident Donald Trump bekanntlich beeinflussen will. „Die Regierung will die Grundlage für eine iranische Nachkriegswirtschaft nicht zerstören“, so Michael Doran, Senior Fellow am Hudson Institute, zur Financial Times.

Treibstoffdepots in Teheran angegriffen Israel verfolgt offenbar andere Pläne. Dort soll es Medienberichten zufolge bereits in der Vergangenheit Überlegungen gegeben haben, die strategisch so wichtige Ölinsel anzugreifen. Oppositionsführer Yair Lapid forderte dies zuletzt offen: „Das würde die iranische Wirtschaft zusammenbrechen lassen und das Regime stürzen“, schrieb er auf der Plattform X. Am Wochenende griff das israelische Militär bereits wichtige Treibstoffdepots in Teheran an. Riesige Benzinbrände entstanden, über der iranischen Hauptstadt ging schwarzer Regen nieder. Dies sei ein Kipppunkt gewesen, sagte die israelische Iranistin Thamar Eilam Gindin von der Universität Haifa bei einer Online-Veranstaltung vor Journalisten: Anfangs habe es bei Teilen der iranischen Bevölkerung großen Jubel über die israelischen und US-Bombardements gegeben. Für den Schlag auf das Öllager in Shahran, das für die zivile Versorgung Teherans notwendig ist, hagle es aber Kritik: „Die Bevölkerung sieht das auch als Zerstörung der Zukunft des eigenen Landes.“