Hoher Ölpreis: Wie Putin vom Iran-Krieg profitiert

Russland ist der bisher einzige Gewinner des Kriegs im Nahen Osten. So sieht es EU-Ratspräsident Antonio Costa: "Es erhält neue Ressourcen zur Finanzierung seines Krieges gegen die Ukraine, da die Energiepreise steigen", sagte Costa in einer Rede vor EU-Botschaftern am Dienstag in Brüssel. Zudem rücke der Nahost-Konflikt in den Mittelpunkt und verringere die Aufmerksamkeit für die ukrainische Front. Costa mahnte zur Deeskalation und zur Rückkehr an den Verhandlungstisch. Auch EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas warnte, der Iran-Konflikt würde Wladimir Putin in die Hände spielen. Eben noch hatte Moskau ein Budget-Rekorddefizit gemeldet, jetzt werden Milliarden-Mehreinnahmen durch einen Ölpreis von zeitweise mehr als 100 US-Dollar (86,54 Euro) je Fass (159 Liter) erhofft. Was das Geschenk für Kremlherrscher Putin bedeutet - hier die wichtigsten Fragen und Antworten dazu.

Wie nützt Russland der aktuell hohe Ölpreis? Putin betonte zwar bei einer Sitzung zu den Auswirkungen des Krieges im Nahen Osten auf den Ölpreis, dass er nur von einem vorübergehenden Anstieg ausgehe. Er verfügte aber auch, die russischen Exporteure sollten die aktuell hohe Nachfrage ausnutzen, um sich auf verlässlichen Märkten festzusetzen. Russland selbst beliefere weiter treue Partner in Osteuropa - Ungarn und die Slowakei - und in Asien, sagte Putin. Zu Lieferungen an andere europäische Länder sei er aber nur bereit, wenn die politische Konjunktur außen vor bleibe und eine verlässliche und stabile Zusammenarbeit gesichert werde. Putins Sonderbeauftragter im Kreml für wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem Ausland, Kirill Dmitrijew, warnte dagegen zuvor, dass die "Eurobürokraten" ansonsten für ihre Fehler und die russophobe Politik einen hohen Preis bezahlen müssten. Sie sollten lieber Russland wieder als Lieferanten nehmen.

Wie stark ist Russland vom Ölpreis abhängig? Traditionell tragen die Einnahmen aus dem Öl- und Gasverkauf ganz wesentlich zur Finanzierung des russischen Haushalts bei. Im vorigen Jahr waren das etwa 23 Prozent; die Zahl sinkt aber seit Jahren - zuletzt vor allem wegen des Exportrückgangs im Zuge der Sanktionen. Russland geht in seinem Haushalt für dieses Jahr davon aus, dass ein Barrel im Durchschnitt 59 US-Dollar kostet. Weil aber zu Jahresbeginn die Preise unter diesen Wert fielen, vergrößerte sich das ohnehin eingeplante Haushaltsloch noch einmal. Nun aber steigen die Preise und damit die Hoffnung auf Entspannung im Etat. Wegen der Lage im Nahen Osten erwägen die USA auch Sanktionslockerungen. Damit könnte Russland wieder deutlich mehr Energie absetzen - zu deutlich höheren Preisen. Klar ist aber auch, dass das Land generell mit großen Rabatten verkauft - etwa an seine Hauptkunden China und Indien, weil viele andere Staaten wegen der Sanktionen weggefallen sind.

Mit welchen Mehreinnahmen kann Russland rechnen? "Öl über $100 - und die Stimme Russlands in der Weltwirtschaft und Geopolitik wird noch lauter", jubelte der Kremlbeamte Kirill Dmitrijew in den sozialen Netzwerken. "Russland ist ein systemrelevanter Energielieferant, ohne den weder globale Stabilität noch ein nachhaltiges Modell für weltweites Wachstum möglich sind", schwärmte er. Dmitrijew träumt schon von einem möglichen Preis von 200 US-Dollar je Öl-Fass. "Da die Öl- und Gasinfrastruktur im Nahen Osten angegriffen wird und die Förderung begrenzt ist, wird die Energiekrise leider viel tiefer und länger sein, als viele erwarten", meint er. Vorerst ist mit starken Preisschwankungen zu rechnen. Die jüngste Äußerung von US-Präsident Donald Trump, wonach der Iran-Krieg bald vorbei sein könnte, ließ den Ölpreis deutlich nachgeben - auf unter 100 US-Dollar. Endet der Krieg tatsächlich schnell, dürfte er weiter sinken.

Experten schätzen, dass der Staat bei einem Durchschnittspreis für Urals-Öl von 70 Dollar je Barrel zusätzlich etwa 2 Billionen Rubel (22,3 Mrd. Euro) einnehmen könnte, schreibt die kremlnahe Zeitung "Iswestija". Zum Vergleich: 2025 flossen 8,5 Billionen Rubel aus dem Verkauf von Öl und Gas in den Haushalt. Klar ist aber auch, dass Sanktionen wie der Preisdeckel im Westen auf russisches Öl und das Vorgehen gegen Moskaus Schattenflotte weiter wirken. Was bedeutet das alles für Moskaus teuren Krieg gegen die Ukraine? Wenn der Ölpreis für längere Zeit hoch bleibt, dann hat Russland einen größeren Spielraum auch für Rüstungsvorhaben und seinen seit gut vier Jahren andauernden Angriffskrieg gegen die Ukraine. Groß ist die Schadenfreude in Moskau auch, weil in der EU die auch für die westliche Rüstungsindustrie wichtigen Energiekosten massiv steigen. Russland fordert, dass die EU gar keine Waffen mehr an die Ukraine liefert - und der Krieg so endet.

Dabei wollte die EU mit ihren Sanktionen gegen russisches Öl und Gas der Energiegroßmacht den Geldhahn für den Krieg gegen die Ukraine zudrehen. Das war einmal auch US-Präsident Donald Trumps Ziel. Aber jetzt droht Kremlchef Putin sogar damit, dem von der EU beschlossenen Totalembargo gegen russisches Gas zuvorzukommen - und seine Rohstoffe auf andere, "verlässlichere Märkte" umzuleiten. Damit droht ein neuer Preisanstieg. Werden nun alle finanziellen Probleme Russlands gelöst? Nein. Die erwarteten Mehreinnahmen können das Haushaltsdefizit nicht komplett decken, wie "Iswestija" unter Berufung auf Energiemarkt- und Finanzexperten schreibt. Demnach müssten auch die Ölpreise, um tatsächlich einen positiven Effekt auf den Haushalt zu haben, mindestens drei bis sechs Monate so hoch bleiben wie jetzt.