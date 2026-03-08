Klimek: Trotz Hormus-Blockade keine Gefahr für Europas Versorgung

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Komplexitätsforscher Peter Klimek sieht die Versorgung mit Öl, Gas und weiteren Gütern in Europa trotz der kriegsbedingten Hormus-Blockade und damit der Sperre einer der weltweit wichtigsten Schifffahrtsrouten aufrecht. "Die momentanen Lieferkettenunterbrechungen sehe ich nicht als wesentliches Risiko an. Das müsste schon mehrere Monate dauern, bis wir ein Versorgungsthema haben", sagte er im Gespräch mit der APA. Gravierender seien die Auswirkungen auf die Preise.

"Die Effekte, die wir spüren, sind indirekte Effekte. Für uns (in Österreich, Anm.) ist es mit Blick auf die Versorgung mit Gütern wenig relevant, dass keine Schiffe die Straße von Hormus passieren können und da die Lieferketten unterbrochen sind, weil wir sowohl was Energieträger als auch andere Produkte anbelangt kaum direkte Abhängigkeiten haben. Was wir spüren, sind die Preise und das latente Rezessionsrisiko", so der Forscher vom Austrian Supply Chain Intelligence Institute (ASCII). Keine Versorgungsmängel zu erwarten Im Moment könne sich Europa etwa mit Blick auf Öl und Flüssiggas (LNG) aus strategischen Reserven oder alternativen Bezugsquellen bzw. über alternative Routen versorgen. Weitere wesentliche Güter wie Stahl, Aluminium und Düngerprodukte, die über die Meerenge transportiert werden, seien vor allem für den asiatischen Markt bestimmt. Der Krieg im Iran müsste sich also schon "zu einem Flächenbrand auswachsen", um zu ernsthaften Versorgungsmängeln bei Öl und Gas in Europa zu führen.

Verschiebungen durch den Iran-Krieg ortet Klimek vor allem in der Geopolitik. So habe sich die Position Russlands als Energieproduzent wieder gestärkt, während die EU neuerlich wirtschaftlichen Risiken ausgesetzt sei. Relevant seien auch die aktuell eingeschränkten und damit verteuerten Fracht- und Tankerkapazitäten, die "vor allem vom asiatischen Markt und insbesondere China angezogen werden", deren Energieversorgung stärker von der Meerenge abhänge. "Was man da jetzt beobachtet, ist, dass sich Tankerkapazität aus der Golfregion auf andere Routen verschiebt. Es stellt sich daher in weiterer Folge die Frage, "wer die Transportkapazitäten besser mobilisieren kann, sobald die Straße wieder aufgeht", erläuterte er. Im Fall einer längeren Kriegsdauer würde sich für Europa möglicherweise eine stärkere LNG-Abhängigkeit von den USA ergeben, ergänzte der Experte.