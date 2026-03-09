Ausland

Trump erwägt Lockerung von Sanktionen gegen russisches Öl

US-Präsident Trump erwägt laut Insidern eine Lockerung der Sanktionen gegen russisches Öl. Hintergrund ist der weltweite Anstieg der Energiepreise.
09.03.2026, 21:12

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

US-OIL-JUMPS-ABOVE-$100-PER-BARREL-AS-WAR-IN-IRAN-CONTINUES

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump erwägt laut drei Insidern eine weitere Lockerung der Sanktionen gegen russisches Öl, um den Anstieg der weltweiten Energiepreise zu dämpfen. Der Schritt könnte die Bemühungen westlicher Länder erschweren, Moskau die Einnahmen für seinen Krieg in der Ukraine zu entziehen. Am Ölmarkt gibt der Preis nach Bekanntwerden der Nachricht um rund zehn Prozent nach.

Ölpreis-Sprung: Die wichtigsten Fragen und Antworten
Donald Trump USA Russland
Agenturen, pres  | 

Kommentare