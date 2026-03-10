Ausland

Hegseth: "Geben nicht auf, bis Feind endgültig besiegt ist"

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth kündigt für Dienstag erneut heftigsten Tag der Angriffe auf den Iran an.
10.03.2026, 14:44

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth kündigt im Krieg gegen den Iran besonders harte Angriffe an. Die Vereinigten Staaten gäben nicht nach, "bis der Feind vollständig und endgültig besiegt" sei. "Zum Beispiel wird heute wieder einmal unser heftigster Tag von Angriffen im Iran sein", sagte Hegseth auf einer Pressekonferenz. Ihm zufolge hat der Iran in den vergangenen 24 Stunden so wenig Raketen abgefeuert wie nie zuvor.

Iran will Straße von Hormus bis Kriegsende blockieren + Trump: Krieg "so gut wie beendet"

Erst am Samstag hatte US-Präsident Donald Trump dem Iran mit der Ausweitung der Angriffe gedroht. Der Iran werde heute sehr hart getroffen und bisher nicht ins Visier genommene Gegenden würden für "komplette Zerstörung und sicheren Tod" ernsthaft geprüft, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Der Iran werde "in die Hölle geprügelt".

