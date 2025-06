Ein großer Schritt bis zur Bombe: Wo Irans Atomwaffenprogramm tatsächlich steht

Ganz eindeutig dagegen sind die Urteile der internationalen Experten, was die nuklearen Ambitionen des Iran betrifft. Das Mullah-Regime ist seit mehr als zwei Jahrzehnten damit beschäftigt, Uran anzureichern, anders formuliert: Möglichst hohe Konzentrationen von radioaktivem Uran zu erreichen. Seit im Jahr 2002 erstmals die bis dahin geheim gehaltene Anlage in Natanz bei Isfahan entdeckt wurde, hat der Iran diese Pläne mit allen Mitteln vorangetrieben. Neben Natanz wurden dafür weitere Anlagen, etwa in Fordo errichtet, meist tief unter der Erde, um diese so vor Angriffen wie den jetzigen zu schützen. Dort wurde Uran nicht nur in großer Menge, sondern auch in einer Konzentration angereichert, die nur einen Zweck haben kann: Material für den Bau einer Atombombe zu horten. Für die zivile Nutzung, also in Atomkraftwerken, ergibt dieses Programm keinen Sinn. Diese Bemühungen wurden erneut beschleunigt, nachdem das in Wien 2015 geschlossene Atom-Abkommen mit dem Iran von US-Präsident Trump aufgekündigt worden war.