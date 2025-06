Schlussstrich mit Gewalt; Ist Irans Spiel mit der Bombe nach 20 Jahren vorbei?

In Natanz, unweit der Metropole Isfahan, wurde Uran angereichert, anders ausgedrückt wurde der radioaktive Anteil des Schwermetalls aufkonzentriert. Für Atomkraftwerke braucht man davon maximal 5 Prozent, für Atombomben mehr als 90 Prozent. Ein zeitaufwendiger mehrstufiger Prozess mit Hilfe von Zentrifugen. Hunderte von diesen rotierenden Metallröhren stehen in der zentralen Halle von Natanz - und genau die hatten Israels Kampfjets ins Visier genommen. Die ersten Bilder dieser Halle waren vor mehr als 20 Jahren aufgetaucht - in den Westen geschleust von einer politisch zwielichtigen Gruppe iranischer Regimegegner im Exil. Sie sorgten umgehend weltweit für Aufregung. Bis dahin hatte das Regime in Teheran über das Ausmaß seines Atomprogramms hartnäckig Falschnachrichten verbreitet. Man wolle lediglich spaltbares Material für das einzige Akw des Landes in Bushehr herstellen, und in kleinsten Mengen für medizinische Zwecke.

Atomanlagen aufgespürt Die schiere Existenz von Natanz, die Teheran bis dahin geheimgehalten hatte, strafte das Regime Lügen. Allein das Ausmaß der Anlage und die in den Jahren danach mit allen Mitteln vorangetriebene technische Aufrüstung machten auch für neutrale Beobachter deutlich, das die Mullahs nicht nur friedliche Ziele verfolgten. Bald nachdem die Sache mit Natanz ans Licht gekommen war, wurden weitere Atomanlagen aufgespürt, auch die dienten der Anreicherung von Uran - und zwar deutlich jenseits der friedlichen fünf Prozent. Kaum war das Atomprogramm aufgespürt, begann das Katz- und Maus-Spiel mit der UN-Atombehörde IAEO in Wien. Die hat ja das Recht, Atomanlagen weltweit zu überwachen und zu kontrollieren, was dort geschieht und unter welchen Sicherheitsvorkehrungen. Irans Regierung fügte sich grundsätzlich dieser Kontrolle, nur um sie in der praktischen Umsetzung vor Ort ständig zu behindern und zu boykottieren. Die von den Atominspektoren mühsam zusammengetragenen Fakten blieben also lückenhaft. Trotzdem lieferten sie nach Ansicht des Westens, also der USA und der EU, genügend Beweise, dass hinter der friedlichen Fassade ein Atomwaffen-Programm steckte. Schließlich tauchten auch Baupläne für Atomsprengköpfe auf. Teheran aber blieb bei seiner Version, dass man nur friedliche Absichten habe.

Einigung in Wien Der Westen erhöhte den Druck. Die USA und - etwas zögerlicher – die EU verhängten Sanktionen gegen den Iran. Die Öl- und Gasindustrie, finanzielle Lebensader des wirtschaftlich lahmen Regimes, wurde anvisiert. Es sollte aber Jahre dauern, bis beide Seiten nicht mehr nur Vorwürfe austauschten, sondern ernsthaft verhandelten. US-Präsident Barack Obama drängte auf einen Kompromiss - und der gelang tatsächlich 2015 in Wien. Der Iran bremste sein Atomprogramm und lieferte einen Großteil des bereits hoch angereicherten Uran ab. Doch auf Obama folgte Trump - und auf den Kompromiss folgte die neuerliche Eskalation. Der neue US-Präsident kündigte sofort das Abkommen von Wien auf und der Iran kündigte an, sein Atomprogramm wieder zu beschleunigen.