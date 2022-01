Im Iran inhaftierter Österreicher tritt in Hungerstreik

Am Rande der Atomverhandlungen mit dem Iran in Wien drängen zwei Männer mittels Hungerstreiks auf die Freilassung von westlichen Langzeit-Gefangenen in der Islamischen Republik. Nun verweigert aber auch ein im Iran inhaftierter österreichisch-iranischer Doppelstaatsbürger die Nahrungsaufnahme, wie die Presse in ihrer Dienstagsausgabe berichtet. Kamran Ghaderi (58) wolle damit ebenfalls seine Freilassung forcieren.

Freilassung als Bedingung für Fortführung der Atomverhandlungen

Das gab seine Frau Harika, die in Wien mit drei Kindern auf ihn wartet, gegenüber der Zeitung bekannt. "Er protestiert dagegen, unschuldig im Evin-Gefängnis zu sein. Und er verlangt, dass die Freilassung aller EU-Doppelstaatsbürger, die im Iran als Geiseln gehalten werden, zur Bedingung für eine Fortführung der Verhandlungen über das Atomabkommen mit dem Iran gemacht wird", erklärte sie.