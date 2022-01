Iranische Regierung rief Bürger wegen Kälte zum Energiesparen auf

Die iranische Regierung hat die Bevölkerung angesichts einer Kältewelle zum Energiesparen aufgerufen. "Wir bitten die Menschen am Gasverbrauch zu sparen, damit wir die nächsten zehn Tage ohne Probleme überstehen", sagte Ölminister Dschawad Owdschilaut der amtlichen Nachrichtenagentur Shana. Er empfahl "sich warm anzuziehen und die Heizgeräte auszuschalten, wenn man das Haus oder den Arbeitsplatz verlässt".

Starker Anstieg bei Gasverbrauch

Am Donnerstag hatten die Behörden Warnungen wegen eisiger Temperaturen in mehreren Städten ausgesprochen, darunter die Hauptstadt Teheran. Dem Minister zufolge stieg der Gasverbrauch anschließend stark, auf 692 Kubikmeter in den Bereichen "Haushalt, Gewerbe und Nicht-Großindustrie" innerhalb von 24 Stunden. Der bisherige Rekordverbrauch an einem Tag liegt bei 748 Millionen Kubikmetern am 22. November vergangenen Jahres.

Größte Gasreserven nach Russland

Die Gasversorgung sei stabil, aber damit dies so bleibe, müssten alle an einem Strang ziehen, sagte Owdschi laut Shana. Der Iran verfügt nach Russland über die größten Gasreserven weltweit. Wegen staatlicher Subventionierung sind die Verbraucherpreise für Energie extrem niedrig.