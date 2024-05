Iran: Menschenmassen bei Trauerzügen für verunglückten Raisi

Am Dienstag erwiesen den Staatsmedien zufolge Hunderttausende Anhänger in Täbris und Ghom dem Präsidenten die letzte Ehre.

Irans Präsident Raisi war am Sonntag im Nordwesten des Landes auf dem Weg nach Täbris bei schlechtem Wetter mit einem Hubschrauber über bergigem Gelände abgestürzt. Unter den Insassen der Maschine befanden sich auch Außenminister Hossein Amirabdollahian , der Chef von Raisis Sicherheitsteam und ein Imam. Ihr Tod wurde nach stundenlanger Suche und Ungewissheit am Montag im iranischen Staatsfernsehen bestätigt.

Viele Trauernde schwenkten in Täbris iranische Flaggen und trugen Porträts des 63-jährigen Raisi und der weiteren Absturzopfer. Irans Innenminister Ahmad Wahidi würdigte die Opfer in einer Rede als "Märtyrer". Die Mitglieder der iranischen Regierung hätten die Ehre gehabt, "diesem geliebten Präsidenten, diesem fleißigen Präsidenten zu dienen", sagte er.

In Täbris folgte die Menge einem Lastwagen, auf dem die Särge der Absturzopfer aufgebahrt waren. Der Leichnam des Präsidenten soll am Donnerstag in dessen Heimatort Mashhad beigesetzt werden.

Untersuchung und Staatstrauer

Der Generalstabschef der iranischen Armee ordnete laut iranischen Medienberichten eine Untersuchung der Absturzursache an. Die Staatsführung rief eine fünftägige Staatstrauer aus. Bereits am Montag kamen Zehntausende trauernde Anhänger in der Hauptstadt Teheran zusammen.

Nach dem Trauerzug in Täbris wurde Raisis Leichnam noch am Dienstag in den schiitischen Wallfahrtsort Ghom geflogen, wo ein Trauerzug zum Schrein der Fatima Masuma zog. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtete, nahmen "hunderttausende" Menschen an den Trauerfeierlichkeiten teil.

Am Abend sollte Raisis Leichnam dann nach Teheran überführt werden. Dort ist für Mittwoch ein weiterer Trauerzug geplant. Am Donnerstag wird Raisi dann in Mashhad im Nordosten des Landes beigesetzt.