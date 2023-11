Iranischer Kulturminister bestätigt Raketenlieferungen an Hamas

"Islamische Republik glaubt, fest im Sattel zu sitzen"

Die Iran- und Nahost-Expertin Natalie Amiri kommentiert das Interview auf der Plattform X (ehemals Twitter) so: "Die Machtelite der Islamischen Republik Iran glaubt, so fest im Sattel zu sitzen in Bezug auf außenpolitischen Druck, dass der jetzige Kulturminister und ehemaliger IRGC-Offizier Zarghami ganz offen zugibt, wie sie die Hamas-Mililtärausbildung durchgeführt haben."