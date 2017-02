Das irakische Militär hat nach eigenen Angaben im Kampf gegen die Extremisten-Miliz Islamischer Staat (IS) den strategisch wichtigen Flughafen von Mossul erreicht. Die Islamisten seien zudem von einer nahe gelegenen Anhöhe vertrieben worden, hieß es in einer am Montag veröffentlichten Erklärung.

US-Militär: Mossul und Rakka vor Fall

Die von den USA unterstützten Truppen wollen den Flughafen einnehmen und für den Nachschub beim Sturm auf die verbliebenen IS-Stellungen im Westen der Stadt nutzen. Das US-Militär geht davon aus, dass Mossul und die syrische IS-Hochburg Rakka in den kommenden sechs Monaten fallen werden.

Mossul wird durch den Tigris in zwei Hälften geteilt. Die irakische Armee und ihre Verbündeten haben im vergangenen Monat den Osten zurückerobert. Im Westen werden heftigere Kämpfe erwartet, da gepanzert Fahrzeuge nicht durch die engen Gassen der Altstadt passen und die Islamisten sich in einem ausgiebigen Tunnelsystem verschanzt haben sollen. Mossul ist die größte Stadt, die der IS im Irak und Syrien unter seine Kontrolle brachte. Dort rief sein Anführer Abu Bakr 2014 ein Kalifat aus, eine besondere Form eines islamischen Gottesstaates.