Irakische Truppen nahmen Universität in Mossul ein

Irakische Eliteeinheiten haben nach eigenen Angaben eine wichtige Universität im Norden der IS-Hochburg Mossul eingenommen. Die Soldaten hätten mehrere Gebäude der Universität und umliegende Gebiete von der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) zurückerobert, sagte der Kommandant der irakischen Offensive, Abdul Amir Rashid, am Freitag in Mosul.

Die Dschihadisten nutzten die Universität nach irakischen Medienberichten als Hauptquartier in der Gegend. Die irakischen Truppen rückten dadurch im Osten der Stadt näher an den Fluss Tigris heran, der die Stadt teilt.

Die irakische Armee versuchet seit mehr als drei Monaten, gemeinsam mit kurdischen Truppen, lokalen Milizen und US-geführter Luftunterstützung Mossul vom IS zurückzuerobern. Die Stadt im Norden des Irak ist die zweitgrößte des Landes und seit Mitte 2014 in der Hand der Extremisten. Im Osten der Stadt konnte die Armee schon viele Stadtviertel zurückerobern, der Westen ist noch in der Hand der Extremisten.