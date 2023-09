iPhone-Verbot für chinesische Beamte bringt Apple massive Verluste

Chinas Regierung dementiert, aber Mitarbeiter berichten anonym von dem iPhone-Verbot

Die Regierung in Peking bestreitet ein solches Verbot zwar, doch betroffene Mitarbeiter sprechen gegenüber internationalen Medien offen: "Wir wurden von unserem Management informiert, dass wir keinerlei Apple-Produkte mehr ins Büro mitnehmen dürfen, egal ob Smartphones oder Laptops", sagte ein anonymer Mitarbeiter der staatlichen Chinesischen Nuklearorganisation, gegenüber den Financial Times.

Wie Bloomberg berichtet, soll Peking auch Druck auf teilstaatliche Unternehmen in China ausüben, sich dem Verbot anzuschließen. Für Tim Cook und Co. würde das eine schwere Krise bedeuten. Apple erwirtschaftet den Großteil seines Umsatzes mit Verkäufen in China, knapp 90 Prozent aller iPhones werden in der Volksrepublik hergestellt.

➤ Hier lesen Sie, warum der Gründer von Foxconn, dem Konzern, der für Apple in China iPhones baut, in Taiwan Präsident werden will

Als Gründe für das Verbot soll die Regierung dem anonymen Mitarbeiter zufolge erklärt haben, "dass US-Geheimdienste Apple-Geräte durch Schlupflöcher im System kontrollieren können" und, dass "sie dabei nicht nur auf Militärpersonal, sondern auch Mitarbeiter in Schlüsselpositionen in allen Gesellschaftsbereichen im Visier haben".

Eine - ebenfalls anonyme - Mitarbeiterin eines staatlichen Krankenhauses im Norden Chinas bestätigt das: "Uns wurde gesagt, dass das Apple-Betriebssystem iOS 'gewaltige Sicherheitsrisiken' aufweist."