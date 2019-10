Invasion in Nordsyrien: "Die Leute haben sich an den Krieg gewöhnt"

Für Halit konnte es nicht schnell genug gehen mit dem Krieg. „Die sollen anfangen“, sagte der Gemüsehändler in der türkischen Stadt Akcakale und zeigte in Richtung syrische Grenze. Keine 200 Meter von seinem Laden entfernt verläuft die schwer gesicherte Grenzlinie zwischen der Türkei und Syrien. Türkische Soldaten in voller Kampfmontur und mit entsicherten Waffen patrouillierten in der Nähe des geschlossenen Grenzübergangs. Halit und die meisten anderen Bewohner von Akcakale waren sicher, dass der angekündigte türkische Truppeneinmarsch nach Syrien mit dem Codenamen „Friedensquell“ bald beginnen würde.