Auf Instagram: Meloni kündigt Trennung vom Lebensgefährten an

Giambrunos Äußerungen über Vergewaltigungen waren sehr umstritten

Wegen seiner Äußerungen über Vergewaltigungen in seiner Fernseh-Talkshow war Giambruno im August des "Victim Blaming" - also der Täter-Opfer-Umkehr - beschuldigt worden. Giambruno, der die Sendung "Diario del giorno" (Tagebuch) auf dem Privatsender Rete 4 moderiert, äußerte sich, nachdem eine Gruppenvergewaltigung einer jungen Frau in Palermo für Schlagzeilen sorgte. "Wenn man tanzen geht, hat man jedes Recht, sich zu betrinken - es sollte hier keine Missverständnisse und Probleme geben - aber wenn man es vermeidet, sich zu betrinken und die Sinne zu verlieren, vermeidet man vielleicht auch, in gewisse Probleme zu geraten und einem Wolf zu begegnen", sagte er.

Meloni ist am 22. Oktober seit einem Jahr im Amt. Die Chefin der rechtspopulistischen Partei "Fratelli d'Italia" (Brüder Italiens), ist die erste Frau, die in der Geschichte Italiens zur Premierministerin avanciert ist.

