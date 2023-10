Giorgia Meloni postet Video in dem sie beschimpft und beleidigt wird

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat in sozialen Netzwerken ein Video mit einer Gruppe von Demonstranten veröffentlicht, die in der U-Bahn von Rom Chöre mit sexistischem Inhalt gegen sie skandierten. Dabei handelte es sich um Demonstranten, die an einer Großkundgebung des stärksten italienischen Gewerkschaftsverbands CGIL am Samstag in Rom teilnahmen.

Auf dem Video ist ein Demonstrant mit rotem T-Shirt und einer zusammengerollten Flagge in der Hand zu sehen, der während einer U-Bahn-Fahrt über Lautsprecher sexistische Beleidigungen gegen Meloni äußerte, denen sich andere Personen anschlossen. Meloni veröffentlichte das Video am Sonntagnachmittag und forderte den CGIL-Vorsitzenden Maurizio Landini auf, das Verhalten der Demonstranten zu verurteilen, was dieser auch tat.