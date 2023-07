Biden empfängt Italiens Regierungschefin Meloni in Washington

US-Präsident Joe Biden will die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in Washington empfangen. Bei dem Treffen am 27. Juli im Weißen Haus soll es unter anderem um die Unterstützung der Ukraine angesichts der russischen Aggression, die Entwicklungen in Nordafrika und eine engere transatlantische Abstimmung in Bezug auf China gehen, wie die US-Regierungszentrale am Mittwoch mitteilte.

Thema werde auch die G7-Präsidentschaft sein, die Italien im kommenden Jahr innehat.

Meloni hatte zuvor bei ihrer Pressekonferenz zum Abschluss des NATO-Gipfels im litauischen Vilnius angekündigt, von Biden ins Weiße Haus eingeladen worden zu sein.