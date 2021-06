Initiative: Wie sich Europa von "unten nach oben" erneuern soll

Sie sprechen von Veränderungen von "unten nach oben". Wie soll das gehen?

Es gibt ja schon die Europäische Grundrechtecharta, in der gewisse soziale Grundrechte festgeschrieben sind, und Verträge können auch verändert werden. Aber hier geht es nicht darum, dass die Staatschefs Verträge ändern. Also nicht von oben nach unten, sondern indem sich in allen 27 EU-Staaten eine breite Bewegung bildet, die der jeweiligen Regierung Druck macht.

So können auch die skeptischeren Staaten etwa wie Ungarn und Polen mit an Bord geholt werden - über deren Bevölkerung, nicht über Druck aus Brüssel.

So eine Massenbewegung von unten nach oben sind etwa die Fridays for future-Streiks. Eigentlich unglaublich: Schulkinder und Jugendliche haben eine weltweite Bewegung in Gang gebracht: Sie haben gesagt: Es reicht! Ihr zerstört unsere Welt, und wir nehmen das jetzt in die Hand.

Wie können die Forderungen solch einer Bewegung in reale Politik umgesetzt werden?

Sie sollen zu einem europäischen Konvent führen. Wir hatten so etwas ja schon einmal, aber dieser Konvent war nicht so breit aufgestellt, sondern hatte etwas Elitäres an sich. Dieses Mal soll eine demokratischere, partizipative Form gewählt werden. Aber an einem bestimmten Punkt sollen die Regierungen, EU-Parlament, und die europäischen Institutionen auch eingebunden werden.