Indien zwingt Bürger zu Corona-App, die meisten haben kein Smartphone

Indien ist die einzige Demokratie der Welt, die Bürger zum Herunterladen einer Corona-Kontakt-Nachverfolgungs-App verpflichtet, schreiben Wissenschafter des renommierten Massachusetts Institute of Technology, das Corona-Tracker rund um die Welt verglichen hat. So ist auch in Österreich die Verwendung der "Stopp Corona"-App des Roten Kreuzes freiwillig sein. Nichtsdestotrotz hat Amnesty International vor Datenschutz-Risiken allgemein beim Einsatz von Technologie zur Bekämpfung der Corona-Pandemie hingewiesen.

Und die indische App namens "Aarogya Setu" - auf Hindi bedeutet das "Eine Brücke zur Gesundheit" - geht weiter als mehrere Corona-Apps anderer Länder: Sie registriert nicht nur die räumliche Nähe zu anderen Smartphones via Bluetooth, sondern wertet via GPS auch den Ort der Begegnung aus. Bei anderen Apps wird dagegen ausschließlich anonymisiert die räumliche Nähe zu anderen Smartphones festgestellt. Überlegungen, auch das GPS-Signal zur Ortung zu erfassen, wurden weltweit oft verworfen. Immerhin wird es aber zum Beispiel in Island und Norwegen herangezogen.