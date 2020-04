Indien: Polizei sperrt Corona-Regelbrecher mit Fake-Patient ein

In den sozialen Netzwerken fanden viele das Video der Polizei im südindischen Tiruppur gut. Einige kritisierten aber, dass es Covid-19-Patienten stigmatisieren würde. Die zuständige Polizeiinspektorin sagte der Zeitung "Deccan Herald", dass dies nicht die Absicht gewesen sei. Man habe lediglich zeigen wollen, wie ansteckend das Virus sei.

Andere Polizisten in Indien hatten Regelbrecher schon geschlagen oder sie Turnübungen machen lassen. Anderswo erschreckten Beamte Passanten mit Helmen in Form eines Coronaviruses. In Indien - dem nach China bevölkerungsreichsten Land der Welt - gibt es laut offiziellen Angaben mehr als 23.000 bestätigte Covid-19-Fälle. Mehr als 700 Menschen sind an der Lungenkrankheit gestorben.