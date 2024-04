Indien: Morgen startet die größte Wahl der Welt

Einerseits funktioniert seine PR-Maschine. Aber er hat mit den Modernisierungen und dem wirtschaftlichen Fortschritt - unter Modi wurde mit der Initiative „Make in India“ zum Beispiel vermehrt selbst produziert - auch ein gutes Resümee der letzten zehn Jahre vorzuweisen.

Die Opposition war in den letzten Jahren nicht gerade von Stärke, Einigkeit oder Wille zur Macht gekennzeichnet. Zu Kejriwal: Ich vertraue darauf, dass das Gerichtssystem in Indien fair ist.

Was ist mit der Opposition? Kürzlich wurde Arvind Kejriwal, Regierungschef des Bundesstaates Delhi und Gründer der Partei AAP (sie ist neben Kongresspartei die wichtigste Partei in einem großen Bündnis, das gegen Modis BJP antritt) verhaftet - könnte das politisch motiviert passiert sein?

Seine Person hat außerdem eine gewisse Anziehungskraft: Er kommt nicht aus einer reichen Kaste oder Dynastie, und er hat auch keine noblen Auslandsuniversitäten besucht wie andere Politiker. Seine Eltern waren einfache Teehändler, Modi selbst hat sich jahrelang zum Meditieren in den Himalaja zurückgezogen, war Sozialarbeiter und lebt als Asket.

Das Interesse des Westens an Indien ist in den letzten Jahren enorm gewachsen. Gehen europäische Politiker und Diplomaten Ihrer Ansicht nach richtig vor, was die Intensivierung der Beziehungen zu Neu-Delhi angeht?

Der Westen muss damit aufhören, mit einer gönnerhaften Herablassung auf Indien zu schauen. Fast alle Länder in Europa haben alles andere als ruhmreiche koloniale Vergangenheiten. An die Werte, die wir wie eine Monstranz durch die Welt tragen, haben wir uns nicht gehalten. Das alles führt dazu, dass die Inder sagen: Moment mal, wir wissen selbst, wie wir unsere Wahlen abhalten.

Wir sollten uns alle mehr mit Indien beschäftigen. In dieser polarisierten Welt gibt es kaum ein anderes Land, das so gut eine Vermittlerrolle einnehmen könnte. Indien hat gute Beziehungen zu Israel, Palästina, Russland, der Ukraine, den USA. Und es will Spannungen abbauen, um möglichst viel Wohlstand zu garantieren.