Indien: Dutzende Corona-Tote an Ufer des Ganges gespült

Indien verzeichnete zuletzt täglich mehr als 400.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Am Dienstag lag diese Zahl zum zweiten Mal in Folge wieder darunter. Insgesamt haben sich in dem Land mit 1,3 Milliarden Einwohnern bisher offiziell 23 Millionen Menschen mit Corona infiziert, 250.000 starben. Laut Experten liegen die tatsächlichen Zahlen deutlich darüber.

In vielen Teilen des riesigen Landes ist es schwer, getestet zu werden. Und besonders in ländlichen Regionen sterben viele Opfer zu Hause und tauchen nicht in der Statistik auf.