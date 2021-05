"Keine Behandlung mehr": Österreicher über Corona-Krise in Indien

22 Österreicher sind derzeit laut Außenministerium als Indien-Reisende registriert, 556 haben sich dauerhaft im Land niedergelassen. Einer davon ist Siegfried Fink, Niederlassungsleiter des Bahnbaumaschinen-Herstellers Plasser & Theurer in Indien. Der 51-Jährige lebt mit seiner Frau in Neu Delhi, wo ihn der KURIER am Montag erreichte.