In Venezuela droht eine Sozialrevolte

Es gebe kaum noch Lebensmittel und Medikamente, Spitäler funktionierten nicht mehr, Schulen müssten geschlossen bleiben, weil der Strom fehle. Somit sei auch die Wasserversorgung kollabiert, die Kommunikation ebenso. „Da fragt man sich: Ist das Strategie der Regierung, oder liegt es an der mangelnden Wartung“, sagte der Caritas-Präsident Lateinamerikas, der am Freitag am internationalen Humanitären Kongress in Wien teilnehmen wird, gestern in der Bundeshauptstadt.