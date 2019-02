USA über Venezuela: "Zeit zum Handeln gekommen"

Die Lage in Venezuela spitzt sich dramatisch zu. Am Samstag gab es bei Zusammenstößen wegen Hilfsgütern für die venezolanischen Bürger an der Grenze zu Brasilien mindestens drei Tote. Die USA verkünden außerdem, es sei nun „Zeit zum Handeln“.

US-Außenminister Mike Pompeo hat "Maßnahmen" Washingtons zur Unterstützung der Demokratie in Venezuela angekündigt. Man wolle dem "verzweifelten venezolanischen Volk" helfen.

Zugleich verurteilte er das gewaltsame Vorgehen der venezolanischen Sicherheitskräfte an Grenzübergängen, über die Hilfsgüter aus dem Ausland gebracht werden sollten.