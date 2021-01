Impfstoffe: Britische Regierung rechnet weiter mit stabilen Lieferungen

Trotz des Streits der EU mit AstraZeneca über gekürzte Impfstoff-Lieferungen rechnet die britische Regierung weiterhin mit einer stabilen Versorgung des eigenen Landes. Es werde keine Störungen bei den Lieferungen der Impfdosen geben, sagte der britische Staatsminister Michael Gove am Donnerstag dem Sender BBC. "Es ist der Fall, dass die Lieferungen, die geplant und bezahlt worden sind, auch weitergehen sollen."

Die EU hatte AstraZeneca zuvor aufgefordert, Dosen in EU-Länder zu liefern, die in britischen Werken hergestellt werden. Auf die Frage, ob die britische Regierung Lieferungen von AstraZeneca in die EU im Zweifelsfall blockieren würde, antwortete Gove: "Das Entscheidende ist, dass wir sicherstellen, dass der Zeitplan unseres Impfprogramms weitergeht." Allerdings wolle man auch mit benachbarten und befreundeten Ländern kooperieren und im Dialog bleiben, damit auch dort möglichst viele Menschen schnell geimpft werden könnten.