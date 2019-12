Impeachment: Was jetzt auf Trump und die USA zukommt

Nach der Abstimmung im Repräsentantenhaus, die mit den Stimmen der demokratischen Mehrheit allen Anzeichen nach spätestens in den frühen Morgenstunden mitteleuropäischer Zeit klar gegen ihn ausgehen wird, ist der New Yorker Unternehmer dann der dritte Präsident in der über 250-jährigen US-Geschichte, gegen den das stärkste Misstrauensvotum durchgesetzt wurde, das die Verfassung zu bieten hat: die erste Stufe einer vorzeitigen Amtsenthebung. Zuvor ereilte Andrew Johnson (1868) und Bill Clinton (1998) dieses Schicksal.

Der Vorwurf

Begründung: Trump habe in der Ukraine-Affäre sein Amt missbraucht und – nachdem die Sache aufgeflogen war – den Kongress durch das Blockieren von Schlüsselzeugen und Zurückhalten relevanter Dokumente bei der Aufklärung behindert.