Trumps letzter Wutanfall vor dem Showdown

Hexenjagd



Der New Yorker Immobilienmogul hatte es vor drei Jahren selbst prophezeit: „Ich könnte mitten auf der Fifth Avenue stehen und jemanden erschießen, und ich würde keine Wähler verlieren.“

Trump hat in der Ukraine-Affäre auf Kampfmodus geschaltet - und der hat ihm schon immer besonders gelegen. Während der damalige Präsident Bill Clinton sich bei seinem Amtsenthebungsverfahren Ende der 90er-Jahre möglichst bedeckt hielt, stürzte sich Wrestling-Fan Trump ins Getümmel.

Mit den immer gleichen Schlagwörtern - „Schwindel“, „Hexenjagd“, „Schande“ - verunglimpft er die Impeachment-Untersuchung des Repräsentantenhauses. Politische Gegner traktiert er wahlweise als „krank“, „korrupt“ oder „verrückt“. Eine Flut von Twitter-Botschaften hat der Präsident in den vergangenen Tagen losgelassen, an einigen Tagen waren es mehr als hundert Tweets.

Perfekter Moment für Trump

Das zeugt von seiner Wut. Zugleich schafft es Trump damit, Herr eines eigentlich gegen ihn gerichteten Verfahrens zu werden. „Das ist der perfekte Moment für jemanden wie ihn“, sagt der Kommunikationsprofessor Rich Hanley über Trump. Der Präsident habe einen „Erzählbogen für diese besondere Folge der Trump-Show“.

Wie es in dieser Show weitergeht, steht eigentlich auch schon fest: Daran, dass das Repräsentantenhaus an diesem Mittwoch die Amtsenthebungsklage beschließen würde, bestand angesichts der klaren Mehrheit der Demokraten in der Kongresskammer kein Zweifel. Der republikanisch dominierte Senat wird den Präsidenten jedoch im Prozess Anfang kommenden Jahres freisprechen. Und Trump wird einen neuen Sieg bejubeln - und das für seinen Wahlkampf nutzen.



Die Impeachment-Untersuchung sei „eine sehr traurige Sache für unser Land“, sagte der Präsident kürzlich. „Aber politisch scheint sie sehr gut für mich zu sein.“ Ob er damit durchkommt, wird sich zeigen. Bis zur Präsidentschaftswahl im November 2020 sind es noch knapp elf Monate.