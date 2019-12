Amtsenthebung: Jetzt wird es ernst für Donald Trump

Das zweimonatige Vorgeplänkel aus Anhörungen hinter verschlossenen Türen und vor Live-Kameras in der Ukraine-Affäre ist vorbei. Es wird ernst im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump.

Die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses in Washington, Nancy Pelosi, hat am Donnerstag in einer sechsminütigen Rede einen historischen Schritt vollzogen: Zum dritten Mal in der US-Geschichte leitet die erste Kammer des Parlaments gemäß der Verfassung offiziell ein "Impeachment" gegen den Amtsinhaber im Weißen Haus ein.