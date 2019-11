Warum Trump ein Amtsenthebungsverfahren gegen sich selbst will

US-Präsident Donald Trump hat in der Ukraine-Affäre die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen sich selbst gefordert. „Ich will einen Prozess“, sagte Trump am Freitag in Washington. Zugleich übte er scharfe Kritik am Leiter der Impeachment-Vorerhebungen im Repräsentantenhaus, Adam Schiff. Der Demokrat sei ein „Spinner“, der sich die Vorwürfe ausgedacht habe.

Bekäme Trump bereits jetzt einen langen, öffentlichen Prozess, in dem der republikanisch dominierte Senat die Entscheidungsrolle innehat, könnte er die Demokraten düpieren. Es gilt als nahezu ausgeschlossen, dass die Republikener im Senat mehrheitlich ihren Präsidenten des Amtes entheben werden.