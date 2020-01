"Impeachment" gegen Trump: Freispruch schon nächste Woche?

Mitch McConnell hatte früh vor der Illusion gewarnt, er sei in der Ukraine-Affäre für ein Amtsenthebungsverfahren mit offenem Ausgang zu haben: Ich will, dass Präsident Trump so schnell wie möglich freigesprochen wird, sagte der republikanische Anführer im US-Senat vor Wochen sinngemäß. Am Dienstag machte der Macht-Mechaniker (77) aus Kentucky ernst.

Sein Vorschlag für die Geschäftsordnung der heißen Phase des " Impeachment"-Prozesses gegen Donald Trump schuf bereits zum Auftakt böses Blut.