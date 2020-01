Mexiko als Trumps Vollstrecker in der Migrationsabwehr

Sie fliehen vor Gewalt und Perspektivenlosigkeit in ein Land, das sie nicht will, und müssen dafür durch Länder, die sie nicht wollen.

4.000 Menschen haben sich in den vergangenen Tagen aufgemacht, um über Guatemala und über Mexiko in die USA zu gelangen. 500 versuchten am Montag, den Suchiate-Fluss nach Mexiko zu überqueren – für sie war die Reise zu Ende. Zumindest vorläufig. Denn die mexikanische Nationalgarde bezog am Übergang Stellung, setzte Tränengas ein, trieb die Menschen zurück.