Im Fall Khashoggi: USA fordern eine gründliche Untersuchung

Mutmaßlicher Mord im Konsulat

Der 59 Jahre alte Journalist und Regimekritiker Khashoggi wird schon seit fast einer Woche vermisst. Er betrat das saudi-arabische Konsulat in Istanbul am Dienstag, um Papiere für seine Hochzeit abzuholen, war aber nicht wieder herausgekommen. Nach Dafürhalten türkischer Polizei- und Geheimdienstkreise wurde er im Konsulat ermordet, seine Leiche kurz danach weggebracht.



Ankara hat inzwischen ebenfalls den Druck auf Riad zur Aufklärung des Falls erhöht. Sollte Khashoggi das Konsulat in Istanbul wieder verlassen haben, müsse Saudi-Arabien das beweisen, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Montag in Budapest auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban.