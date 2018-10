Fall Khashoggi: Türkei will saudisches Konsulat durchsuchen

Nach dem Verschwinden des saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi in der Türkei haben die türkischen Behörden die Durchsuchung des saudiarabischen Konsulats in Istanbul beantragt. Die Forderung sei dem Botschafter Riads in Ankara übermittelt worden, der ein zweites Mal vom türkischen Außenministerium vorgeladen worden sei, berichtete der türkische Fernsehsender NTV am Montag.

Aus dem Außenministerium in Ankara verlautete, der Botschafter Riads sei am Sonntag ins Ministerium "eingeladen" worden. "Ihm ist übermittelt worden, dass wir seine vollständige Kooperation bei den Ermittlungen erwarten", hieß es. Der Sender CNN Türk veröffentlichte ebenfalls am Montag einen gleichlautenden Bericht unter Berufung auf diplomatische Quellen.