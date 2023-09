Hunter Biden wurde wegen illegalen Waffenbesitzes angeklagt

Ein Deal fĂŒr eine milde Strafe platzte

Hunter Biden hatte eigentlich im Juni im Zuge einer Vereinbarung mit der Bundesstaatsanwaltschaft von Delaware illegalen Waffenbesitz sowie Steuervergehen eingerĂ€umt. Im Gegenzug fĂŒr ein Schuldbekenntnis in beiden FĂ€llen sollte er nur eine milde Strafe bekommen, außerdem wĂ€re ihm ein Prozess erspart geblieben.

Der Deal platzte aber im Juli, nachdem die zustÀndige Richterin dessen Inhalt in Frage gestellt hatte. Hunter Biden plÀdierte in der Folge auf nicht schuldig. Im August ernannte US-Justizminister Merrick Garland dann den bereits seit 2019 gegen Hunter Biden ermittelnden Bundesstaatsanwalt von Delaware, Weiss, zum Sonderermittler. Dieser erwirkte nun die Anklage gegen den 53-JÀhrigen wegen illegalen Waffenbesitzes. Der Steuerfall in Delaware wurde geschlossen, soll aber an einem anderen Ort neu aufgerollt werden.