Hunderte Migranten aus tunesischer Hafenstadt in die Wüste vertrieben

"Haben nichts zu essen oder trinken"

Nach Angaben von Nichtregierungsorganisationen wurden hunderte Migranten in Bussen in Wüstengebiete im Süden Tunesiens gebracht, einige nahe der Grenze zu Libyen und andere nahe der Grenze zu Algerien. Aus diesen zwei Ländern waren viele der Menschen eingereist.

"Wir haben nichts zu essen oder trinken. Wir sind in der Wüste", sagte der 27-jährige Issa Kone der AFP. Er gab an, mit Dutzenden anderen Migranten aus Sfax in einem Bus in die Nähe der Grenze zu Algerien gebracht worden zu sein. "Agenten der Nationalgarde fassten uns in Sfax, nachdem sie in unser Haus eingebrochen waren", berichtete Kone.