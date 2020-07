Hongkong-Streit: Neue US-Sanktionen gegen China „gerechtfertigt“

Laut der Expertin bleibt der demokratischen Opposition auch gar nichts anderes übrig. Denn das von China durchgepeitschte „Sicherheitsgesetz“, an dem sich der jüngste chinesisch-amerikanische Streit entzündet hat, sei „der Todesstoß“ für die chinesische Sonderverwaltungszone. Es sichere Peking weit gehende Eingriffsmöglichkeiten. „Und es ist so vage formuliert, dass man fast wegen allem im Gefängnis landen kann. Sogar die Teilnahme an Wahlen könnte ,möglicherweise gegen das Gesetz’ verstoßen, hieß es jüngst in der Volksrepublik“, sagt Mareike Ohlberg.