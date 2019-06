Hongkong am Wendepunkt: Erster Erfolg für Protestbewegung

„Nach China ausgeliefert, für immer verschwunden“, hatten Demonstranten bereits am Sonntag skandiert, als Hunderttausende in Hongkong demonstrierten – es war die größte Kundgebung seit der Niederschlagung der Demokratiebewegung in China 1989, die sich vor kurzem zum 30. Mal jährte.

„In diesem Moment entscheidet sich die Zukunft Hongkongs“, sagt die China-Expertin Nadine Godehardt von der deutschen Stiftung Wissenschaft und Politik im KURIER-Gespräch. Zwar sei die künftige Entwicklung der Sonderverwaltungszone seit den Protesten von 2014 immer wieder bewusst diskutiert worden, und es habe auch Demonstrationen gegeben. Eine derart massive Mobilisierung sei allerdings nicht vorhersehbar gewesen.