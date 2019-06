So sieht (angeblich) eine Demo mit einer Million Teilnehmern aus

An der großen Demonstration gegen das umstrittene Auslieferungsgesetz in Hongkong haben nach Angaben der Organisatoren rund eine Million Menschen teilgenommen. Die Zahl wurde am Sonntagabend verkündet, als die Proteste noch andauerten. Die Polizei gab die Teilnehmerzahl hingegen mit 240.000 Menschen an. Videos und Bilder zeigen jedenfalls einen massiven Bürger-Aufmarsch durch die Straßen der Stadt.

Die laute, bunte und dicht gedrängte Menschenmenge erstreckte sich kilometerweit in den Straßen der chinesischen Sonderverwaltungszone. Die Demo dauerte mehr als sechs Stunden. Die Teilnehmerzahl wäre mit einer Million größer als bei dem Massenprotest am 1. Juli 2003, der damals das kontroverse nationale Sicherheitsgesetz zu Fall brachte.