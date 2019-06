Sonderfall Hongkong: „Ein Land, zwei Systeme“

1841 bis 1997 war Hongkong britische Kolonie. Bei der Rückgabe an China wurde in der so genannten Mini-Verfassung („Basic Law“) vereinbart, dass das demokratisch-marktwirtschaftliche System der heutigen Sonderverwaltungszone 50 Jahre neben dem sozialistischen Einparteien-System Chinas bestehen bleiben muss. Damit sollte Hongkongs Rolle als Finanzzentrum gesichert bleiben.

Gemäß des Grundsatzes „Ein Land, zwei Systeme“ hat die Metropole mit ihren sieben Millionen Einwohnern eine eigene Gesetzgebung, Rechtsprechung und Währung, Presse- sowie Meinungsfreiheit.