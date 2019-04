Schwerer Schlag gegen Demokratiebewegung in Hongkong

Die kommunistische Führung zog daraufhin die Zügel an. Aktivisten und Parteien, die mehr Selbstbestimmung oder die Unabhängigkeit für Hongkong gefordert hatten, wurden verboten oder daran gehindert, bei den ohnehin nur begrenzten Wahlen in der Sonderverwaltungsregion anzutreten.

Das seit 1997 – seit der britischen Übergabe Hongkongs an China – geltende Grundgesetz in Hongkong stellt zwar die direkte Wahl des Regierungschefs in Aussicht, doch Peking wählt zuvor die Kandidaten selbst aus. Daran hatten sich die Demonstranten besonders gestoßen. Die Strafverfolgung gegen sie setzte erst im März 2017 ein: am Tag, nachdem ein Peking-treues Wahlkomitee die neue Regierungschefin Carrie Lam ausgesucht hatte.

Noch genießen die sieben Millionen Hongkonger anders als die Menschen in der Volksrepublik vergleichsweise weitgehende Rechte wie Presse-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Doch in der Sonderverwaltungszone Hongkong geht die Angst um, dass sich das bald ändert.