Hoffnung auf Frieden in Äthiopien: "Wir haben den Krieg so satt"

Die Zukunft sah vor noch gut aus

Hilfsorganisationen sollen zudem erstmals Zugang zu den Kriegsgebieten erhalten, um dort helfen zu können. Darauf hofft auch der Äthiopier Yilma Taye, der in der Hauptstadt Addis Abbeba für die deutsch-österreichische NGO Menschen für Menschen arbeitet. In einem Videotelefonat mit dem KURIER erinnert er sich an die Zeit vor dem Krieg zurück.

Die Zukunft seines Landes habe nicht so schlecht ausgesehen: "Das BIP war für unsere Verhältnisse hoch, die Infrastruktur ebenfalls." Der Krieg habe all die Mühen der Jahre davor zunichte gemacht, so Taye. Viele Menschen mussten damals ihre Häuser verlassen.