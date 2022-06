Äthiopien in der Krise: Die Wiege der Menschheit droht zu kippen

Krieg und Dürre

Äthiopien, das gemeinsam mit anderen afrikanischen Ländern als Wiege der Menschheit gesehen wird, war schon immer ein armes Land. In den vergangenen Monaten ist diese Wiege immer weiter in Schieflage geraten. Im Norden, in der Region Tigray, tobt ein Bürgerkrieg und zerrüttet das Land von innen (siehe Infobox gleich unten). Aber auch internationale Entwicklungen stürzen Äthiopien weiter in die Krise.

In den Dörfern haben die Menschen zwar weder genaue Vorstellung vom russisch-ukrainischen Krieg, noch sind sie mit dem Begriff Klimawandel vertraut. Trotzdem hat beides massive Auswirkungen auf ihre Lebenssituation.

Viele Hilfszahlungen und Spenden aus Europa fließen nun in die Ukraine – und nicht mehr in die Entwicklungsländer. Zugleich wird das Getreide knapper, weil die Handelswege unterbrochen sind. Die Folge: Die Preise für Brot und Getreide steigen massiv.