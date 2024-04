Höcke wegen SA-Losung vor Gericht: Eine Lappalie – oder das Ende seiner Karriere

Wenn er seine eigene Bewegung, den rechten "Flügel" der AfD, etwa "Tat-Elite" nennt, schwingt eine Botschaft mit – so nannte sich die SS selbst. Gleiches gilt für "Bewegungspartei" (Hitler sagte, nur leicht verändert, "Partei der Bewegung") oder für Höckes schon öfter formulierten Traum, dass "Deutschland erwacht": "Deutschland erwache" war bekanntlich die zentrale Parole der SA in der Weimarer Republik.

Im Gerichtssaal in Halle wird deshalb mehr verhandelt als nur diese eine Aussage. Vor Gericht steht eine Strategie, die Höcke schon lange verfolgt: Er spricht in Codes, die nicht sofort zuordenbar sind, aber eine gewisse – sprich rechtsextreme – Klientel sofort versteht.

Knapp 600 Demonstranten standen laut Polizei vor dem Gericht in Halle an der Saale

Ob das seine Karriere tatsächlich komplett beenden würde, ist fraglich. Höcke präsentiert sich immer als unwissendes Opfer , wenn ihm Nähe zu NS-Regime vorgeworfen wird, das macht er auch jetzt. Kürzlich saget er, der Satz sein ein "Allerweltsspruch", den schon die Telekom als Werbeslogan verwendet habe – das Unternehmen verklagte ihn. In den eigenen Reihen verschaffen ihm diese Doppelbotschaften aber Auftrieb, darum ist auch fraglich, ob eine Verurteilung seine Politkarriere tatsächlich beenden würde. Höcke war lange nur Taktgeber im Hintergrund, weil er der AfD-Führung immer als zu extrem galt. Das könnte er trotz Strafe bleiben.

Experten haben ihm das alles schon lange nachgewiesen. Jetzt stellt sich nur die Frage, ob das auch vor dem Richter hält. Denn zwischen politischer Provokation und der Verwendung von "Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen", wie es im Gesetz heißt, besteht ein großer Unterschied: Wird Höcke verurteilt , droht ihm eine Freiheitstrafe von bis zu drei Jahren. Fasst er mehr als sechs Monate aus, wird ihm das Wahlrecht aberkannt. Damit könnte er bei der Wahl in Thüringen im Herbst, wo er derzeit mit 30 Prozent auf Platz eins liegt, nicht mehr antreten.

Kleiner Sieg

Vier Tage lang wird nun über die Frage verhandelt, was Höcke in Merseburg getan hat oder nicht. Begonnen hat der Prozess mit einem kleinen Sieg für ihn, ein Teil der Anklage wurde abgespalten. Damit hätte bewiesen werden können, dass Höcke durchaus bewusst mit NS-Anklängen spielt: Gegenstand der Verhandlungen wäre ein Auftritt in Gera vor einigem Monaten gewesen. Dort rief er dem Publikum zu, dass er bald vor dem Richter stehe, wegen eines "rhetorischen Dreiklangs" ("Alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für Deutschland"), den er verwendet habe.

Zum Schluss wiederholte er diesen dann auch, nur das letzte Wort, "Deutschland", ließ er aus: Das johlte ihm dann sein Publikum zu – zu seiner Freude.