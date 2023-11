Hisbollah-Chef Nasrallah lobt Pro-Palästina-Proteste in Europa

Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah hat propalästinensische Proteste in westlichen Ländern gelobt. Diese übten Druck auf deren Regierungen aus, sagte Nasrallah bei einer Rede am Samstag in Beirut. Die Führungen westlicher Länder, die zu Beginn noch gegen eine Waffenruhe im Gazastreifen waren, forderten nun einen "vollständigen Waffenstillstand". Außer der US-Regierung unterstütze niemand mehr die israelische "Aggression", meinte der Chef der libanesischen Schiiten-Miliz.

