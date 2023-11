Zehntausende bei propalästinensischer Großdemo in Washington

Unter den weitestgehend friedlich demonstrierenden Teilnehmern waren auch einige mit aggressiveren Aussagen. Unter anderem wurde auf manchen Plakaten US-Präsident Joe Biden wegen seiner Unterstützung Israels als "Genozid-Joe" bezeichnet. Ein Redner auf der Bühne brachte die Teilnehmer zu Rufen wie: "It is right to rebel! Israel can go to hell!" ("Es ist richtig, zu rebellieren. Israel kann zur Hölle gehen.").

Nach einer Kundgebung am Nachmittag (Ortszeit) zogen viele Demonstrierende in einem Protestzug vor das Weiße Haus. Ein Journalist der "New York Post" veröffentlichte auf X (ehemals Twitter) ein kurzes Video aus der Menge: Darin ist zu sehen, dass die Demonstrierenden am Zaun vor dem Amtssitz des US-Präsidenten rütteln und die Pfeiler des Zauntors mit Handabdrücken in roter Farbe beschmiert worden sind. Auf das Gelände des Weißen Hauses konnten sie nicht vordringen. Biden war am Samstag in seinem Strandhaus in Delaware.

"Bringt sie jetzt nach Hause"

In Israel demonstrierten indes tausende Menschen für eine Freilassung der von der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas verschleppten Geiseln. In Tel Aviv skandierten die Menschen, darunter Verwandte und Freunde der mehr als 240 Geiseln, am Samstagabend vor dem Verteidigungsministerium: "Bringt sie jetzt nach Hause". In Jerusalem versammelten sich vor dem Wohnsitz von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hunderte Menschen und forderten seinen Rücktritt. "Wir wollen eine Abstimmung, um Netanyahu loszuwerden. Ich hoffe, dass die Demonstrationen weitergehen und wachsen werden", sagte die 39-jährige Netta Tzin.

Netanyahu stand schon vor dem Großangriff der Hamas am 7. Oktober unter starkem politischen Druck. Seit Jänner gingen jede Woche zahlreiche Menschen gegen die umstrittene Justizreform von Netanyahus rechts-religiöser Regierung auf die Straße. Die Justizreform zielt darauf ab, die Befugnisse der Justiz und des Obersten Gerichts einzuschränken und die Stellung des Parlaments und des Ministerpräsidenten zu stärken.