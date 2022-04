Hilferuf der letzten Verteidiger von Mariupol

Putin droht dem Westen

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Mittwoch indes eine scharfe Warnung an alle Länder gerichtet, die die Ukraine unterstützen.

Putin drohte jenen, die sich in die Entwicklungen der Ukraine einmischen mit "blitzschnellen Gegenschlägen". "Wir haben dafür alle Instrumente", sagte Putin in einer Rede in St. Petersburg.

"Wir werden sie (diese Instrumente) verwenden, wenn es notwendig ist. Ich will, dass das jeder weiß."

UNO-Chef Guterres besucht Selenskyj in Kiew

UNO-Generalsekretär António Guterres setzt- indes seine Vermittlungsreise im Ukraine-Konflikt fort und will heute Präsident Selenskij in Kiew treffen. Eines der Hauptthemen dürfte wie auch schon beim vorherigen Besuch in Moskau die Lage in der südostukrainischen Hafenstadt Mariupol sein, wo ukrainische Truppen und Zivilisten von der russischen Armee eingekesselt sind.