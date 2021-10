Herausforderer des ungarischen Premiers: „Wir können Orban schlagen“

Orban baue einen „Einparteienstaat auf, ein autokratisches System“ und bringe „die Demokratie zum Entgleisen, die Pressefreiheit, den Rechtsstaat“. Das sei nicht tolerierbar. Die Menschen hätten genug von der Einschüchterung und der Korruption im Land. „Ungarn hatte während seiner 1.000 Jahre langen Geschichte nie eine so korrupte Regierung.“ Praktisch jeder in der Umgebung von Orban sei in extrem kurzer Zeit extrem reich geworden. „Wenn ein Gasinstallateur (Orbans Freund aus Kindheitstagen, Lorinc Meszaros; Anm.) in paar Jahren reicher wird als die Königin Elisabeth von England, dann ist das schon äußerst verdächtig. Wir wissen, dass es nicht am Talent des Installateurs liegen kann, sondern um wessen Vermögen es sich in Wirklichkeit handeln muss“, so Marki-Zay gegenüber der „Presse“.

Das System Orban schrecke auch vor Einschüchterungen nicht zurück, berichtet Marki-Zay. Zwei Tage, nachdem er angekündigt hatte, für das Bürgermeisteramt in Hodmezövasarhely zu kandidieren, sei er gefeuert so worden. „Was für ein Zufall! Und danach hat man ausgerechnet in meiner Straße dem Überwachungssystem eine Kamera hinzugefügt. Und regierungsnahe Medien stellten meine Frau, die damals als Hebamme arbeitete, als 'Babymörderin' hin.“