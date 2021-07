Orbán sorgt mit Inserat für Aufregung in Europa

Ungarns Vorschläge

Ähnliches machte der ungarische Premier auch in einem Inserat zum Thema, das er über die vergangenen Tage in verschiedenen Sprachen in mehreren europäischen Ländern schalten ließ – auch in der Mittwoch-Ausgabe der österreichischen Presse. Darin formuliert Orbán „Ungarns Vorschläge“ für die Zukunft Europas. In sieben Punkten kritisiert er den Weg, den die Europäische Union in seinen Augen in den vergangenen Jahren eingeschlagen hat. Orbán schreibt darin etwa, dass Brüssel einen "Superstaat" und ein "europäisches Imperium" errichte. Er bezeichnet das Europäische Parlament, dessen Abgeordnete ihn teils heftig kritisieren, als „Sackgasse“ und erteilt der „immer engeren Einheit zwischen den Völkern Europas“ eine Absage. In Punkt 5 von 7 schreibt Orbán, dessen Unterschrift auf das ganzseitige Inserat kopiert ist, „Das kommende Jahrzehnt wird das Zeitalter gefährlicher Herausforderungen sein“ und benennt die „massenhafte Migration“ und „Pandemien“ als wahrscheinliche Bedrohungen. „Wir müssen die europäischen Menschen schützen.“

Erst vor wenigen Tagen hat die NGO Reporter ohne Grenzen Viktor Orbán auf ihre Liste der "Feinde und Feindinnen der Pressefreiheit" gestellt. Seit Orban und seine Fidesz-Partei 2010 in Ungarn an die Regierung gekommen sind, hätten sie die Medienlandschaft Schritt für Schritt unter ihre Kontrolle gebracht, erklärte RSF. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunksender seien in der staatlichen Medienholding MTVA zentralisiert worden. Die regionale Presse befinde sich seit 2017 vollständig im Besitz Orban-freundlicher Unternehmer. Wichtige unabhängige Medien seien ausgeschaltet worden.